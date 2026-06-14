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PONASSO, Francisco Fernando,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - Las familias Grüneisen, Aguirre y Sánchez Caballero participan el fallecimiento de su gran colaborador Fernando y piden una oración en su memoria.

PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d. - Gustavo y Laura Yrazu lo despiden con profundo dolor, acompañan a Sonia y su familia y ruegan plegarias en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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