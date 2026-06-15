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PONASSO, Francisco Fernando
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Querido Fernan, además de mi suegro fuiste mi segundo padre y consejero. Vamos a cuidar mucho de Sonia y de Fer. Te amamos con toda el alma. Alejandro Celentano y Flia.
✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Querido Fernando sentimos mucho tu partida. Fuiste una persona excepcional, gran marido, padre y amigo. Por siempre en nuestros corazones. José y Elsa Celentano e hijos.
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