La desafiante frase del presidente de Marruecos contra Lamine Yamal

Una determinación que en su momento generó controversia, allá por agosto de 2023, todavía sigue provocando repercusiones. Es que cuando Lamine Yamal aceptó representar a España, en Marruecos se levantaron varias voces en contra y en esta oportunidad Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, volvió a referirse al caso del jugador de Barcelona y lanzó una frase con tono desafiante, de cara a un hipotético cruce en la Copa del Mundo.

Durante una entrevista con la plataforma Aljazeera 360, el dirigente dejó en claro que respeta la elección de Yamal, aunque reconoció que le gustaría enfrentarlo en este Mundial: “Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si realmente tomó la decisión correcta o no”, dijo Lekjaa.

Nico Williams con su compañero de la selección de España Lamine Yamal tras anotar en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra Matthias Schrader - AP

La federación africana realizó varios intentos para convencer al futbolista de representar a Marruecos. Según explicó el propio presidente de la Federación, hubo reuniones tanto en territorio europeo como en el norte de África, pero el jugador ya tenía decidido representar a España. En una charla con el diario Marca en 2024, Lekjaa recordó aquellos contactos con Yamal: “Nos reunimos con sus padres (el padre es marroquí y la madre ecuatoguineana) Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, pero Lamine ya estaba convencido de ir con España. Y le deseamos buena suerte y gran trabajo. España y Marruecos están separados por 14 kilómetros y es normal que pasen estas cosas”, explicó.

El dirigente sostuvo que la mejora de las instalaciones, la competitividad internacional y el fuerte vínculo cultural con el país influyen en la elección de muchos futbolistas nacidos en Europa. “Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores”, explicó el presidente de la Federación.

🎙️Faouzi Lekjaa: Les parents des joueurs de l’équipe nationale seront présents aux États-unis 🇺🇸 ! pic.twitter.com/F2NSq5XmHa — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 14, 2026

Uno de los casos más significativos fue el de Brahim Díaz, figura de Real Madrid, que finalmente optó por defender los colores de la selección africana y que fue uno de los titulares del empate 1-1 de Marruecos en el debut de la Copa del Mundo ante Brasil.

Además, Lekjaa en una entrevista concedida a Onze Mondial, habló respecto a los jugadores con doble nacionalidad. El dirigente subrayó que la gestión de estos futbolistas no responde a decisiones rápidas ni a elecciones forzadas: “La gestión de los jugadores a doble nacionalidad no ha sido nunca una cuestión de decisiones instantáneas o de elecciones precipitadas. Para nosotros todos los jugadores con doble nacionalidad que poseen la nacionalidad marroquí son marroquíes a todos los efectos. Su identidad marroquí les otorga exactamente los mismos derechos que a quienes residen en Marruecos. La única diferencia es su lugar de residencia, a menudo determinado por razones profesionales, personales o familiares”.