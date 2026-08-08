SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PORTIANSKY, Enrique, Dr., q.e.p.d. - La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y el conjunto de miembros que la integran, hacen llegar su más profundo pesar y dolor por el fallecimiento de su digno académico de número.

Avisos fúnebres

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