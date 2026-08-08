LA NACION

PORTIANSKY, Enrique

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PORTIANSKY, Enrique, Dr., q.e.p.d. - La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y el conjunto de miembros que la integran, hacen llegar su más profundo pesar y dolor por el fallecimiento de su digno académico de número.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. "Mi mamá me salvó cuando cambió la cerradura y no me abrió más la puerta"
    1

    “Mi mamá me salvó cuando cambió la cerradura y no me abrió más la puerta”

  2. La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización
    2

    La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización

  3. La Anmat prohibió la venta de un equipo potabilizador de agua
    3

    La Anmat prohibió la venta de un equipo potabilizador de agua por considerar que implica “riesgo para la salud”

  4. Juan Luis Arsuaga: “La vida es un regalo, disfruta todo lo que puedas y ayuda a otros”
    4

    Juan Luis Arsuaga, experto en evolución humana: “La vida es un regalo, disfruta todo lo que puedas y ayuda a otros”