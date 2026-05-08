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POTENZE, Lucas Daniel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
POTENZE, Lucas Daniel. - falleció el 6-5-2026. - Bárbara Steinman y sus compañeros de la 6ta. división, TM, promoción 1992, CNBA, despiden a su profesor con tristeza pero, atesorando las enseñanzas y los hermosos recuerdos. Acompañan a María Celia y a Sol en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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