SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POTENZE, Lucas Daniel. - falleció el 6-5-2026. - Bárbara Steinman y sus compañeros de la 6ta. división, TM, promoción 1992, CNBA, despiden a su profesor con tristeza pero, atesorando las enseñanzas y los hermosos recuerdos. Acompañan a María Celia y a Sol en este momento.

Avisos fúnebres

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