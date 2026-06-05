LA NACION

PROIETTO, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PROIETTO, Guillermo. - Tu mujer Luz, y tu hijos Juana, Lola y Tomás te acompañamos con todo el amor hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por cuidarnos y querernos tanto. Te vamos a extrañar muchisimo.

PROIETTO, Guillermo. - Su suegra Tere, sus cuñados Emilio, Cecile, Vicky y Pico; sus sobrinos Ana y Paul, María y Mechi Garcia Pinto despiden a su querido Willy con profundo dolor y acompañan a Luchi y los chicos con mucho amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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