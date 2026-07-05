SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRUZZO, Ángel Alberto. - Su esposa María Angélica Carmona, sus hijos Carolina y Santiago Genua, Eugenia y Guillermo Montenegro, Ángel Federico y Camila Crespo, Agustín y Florencia Müller y sus nietos Bauti, Juana, Simón, Martina, Tomás, Francisca, Felipe, Benjamín, Antonio y Almendra con mucho dolor lo despedimos hoy, 15 hs., en el Memorial.

✝ PRUZZO, Ángel Alberto. - Querido amigo, te vamos a extrañar mucho. Acompañamos a María Angélica, Ángel, Carolina, Eugenia y Agustín. Tatis y Willie San Martín.

✝ PRUZZO, Ángel Alberto, q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa de los martes del Jockey Club, Willie San Martín, Julio Uriburu, Guillermo Padilla, Flaco Páez Allende, Pedro González Chaves, Alejandro Olivera, Gustavo Criscuolo, Jorge Campomar y Alejandro Silva Ortiz participan su fallecimiento y acompañan a María Angélica en este triste momento.

Avisos fúnebres

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