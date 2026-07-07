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PRUZZO, Angel Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PRUZZO, Angel Alberto. - Que descanses en paz. Gracias por habernos dado la vida. Rezaremos por vos. Tus hijos Ignacio Angel Pruzzo y M. Candelaria Loza Leguizamon, tus nietos Pedro, Julián y Gonzalo.

PRUZZO, Ángel Alberto, q.e.p.d. - Beatríz Carmona, sus hijos Fernando y Martín Campopiano, Marta Carmona y Claudio Cedeira y sus hijos Juan, Cecilia y Barbi lo despiden con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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