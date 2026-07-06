SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRUZZO, Ángel, q.e.p.d. - Héctor R. Cascarini Renteria despide a su querido compañero de la Escuela C. Pellegrini con gran tristeza y acompaña a toda su familia en este difícil momento.

✝ PRUZZO, Ángel, q.e.p.d. - Bruno Quintana participa con tristeza el fallecimiento de un gran amigo, que ha colaborado mucho en el club, acompaña en este difícil momento a María Angélica y ruega una oración en su memoria.

✝ PRUZZO, Ángel, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan muchísimo su fallecimiento, despiden con dolor a su queridísimo amigo y acompañan a María Angélica, hijos y familias en este triste momento. Lo recordaremos siempre. Rogamos oraciones en su memoria.

✝ PRUZZO, Ángel. - Despedimos con inmenso cariño al querido amigo y consejero Dr. Pruzzo y acompañamos a su familia con un fuerte abrazo. Marta, Juan, Pablo y María Riva.

✝ PRUZZO, Ángel, q.e.p.d. - Naty, Guille, Juan Cruz y Tatiana San Martín acompañan a María Angélica, Angelito, Agustín, Caro y Eugenia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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