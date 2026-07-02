PUENTE, Alejandro
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PUENTE, Alejandro. - Ale, gracias por tu generosa e incondicional amistad. Acompañamos con amor a Lucila y sus hijos. Carlos y Paty Gimenez Bauer.
✝ PUENTE, Alejandro. - El servicio de medicina familiar del CEMIC participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Alejandro Puente, quien acompañó al servicio desde sus inicios y dejó una huella imborrable por su calidad humana y su compromiso. Acompaña con afecto a la Dra. Ana Puente y a su familia en este doloroso momento, deseándoles fortaleza y consuelo.
✝ PUENTE, Alejandro, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Olivos Tenis Club participamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido socio Alejandro y acompañamos en este doloroso momento a sus familiares.
Aviso publicado en la edición impresa
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