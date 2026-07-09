SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PUEYRREDÓN, Carlos Alberto, q.e.p.d., Fall. el 7-7-2026. - Tu hija Carla, tu yerno Santiago y tu nieta Olivia te recordaremos siempre con mucho amor, sabiendo que ya estás en paz. Hoy lo despediremos, a las 11.30, en el Memorial.

✝ PUEYRREDÓN, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Sus hermanos Verónica y Teddy, Eleonora, y Julio y Verónica participan con tristeza el fallecimiento de su hermano Carlos. Su despedida será hoy, a las 11.30, en el cementerio Memorial.

PUEYRREDON, Carlos Alberto. - Félix Ramírez Saravia despide con tristeza a su amigo de toda una vida, y saluda a su familia con mucho cariño.

✝ PUEYRREDON, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - Los abogados y el personal del Estudio Negri & Pueyrredon acompañan con afecto a Julio y a toda la familia Pueyrredon en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PUEYRREDÓN, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Mercedes Peró de Gonzalez Warcalde acompaña a Carla en este triste momento.

Avisos fúnebres

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