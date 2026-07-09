SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PUEYRREDÓN, Carlos. - Maurina y Carlos Bollini Shaw lo despedimos con inmensa tristeza y acompañamos a Carla en este triste momento.

✝ PUEYRREDÓN, Carlos, q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - La Legión del TCA y Lorena Supervielle despiden a Carlos y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa