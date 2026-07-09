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PUEYRREDÓN, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PUEYRREDÓN, Carlos. - Maurina y Carlos Bollini Shaw lo despedimos con inmensa tristeza y acompañamos a Carla en este triste momento.
✝ PUEYRREDÓN, Carlos, q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - La Legión del TCA y Lorena Supervielle despiden a Carlos y ruegan una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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