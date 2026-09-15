PUSTILNICK COLOMBRES, Sergio
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PUSTILNICK COLOMBRES, Sergio q.e.p.d., 14-9-2026. - Sus hijos Sergio y Rosario, María y Gonzalo, Nicolás y Sarah despiden con gran cariño a su padre junto a sus nietos Sol, Mora y Enzo Giudice Bravo, Ignacio y Josefina Pustilnick Colombres. Velorio hoy, a las 11.30, y el responso, a las 13, en Parque Memorial.
✝ PUSTILNICK COLOMBRES, Sergio, q.e.p.d. - Elvira Bazán e hijos despedimos a Sergio con mucha tristeza y acompañamos a María, Sergio (h.), Nico y familias con inmenso cariño.
✝ PUSTILNICK COLOMBRES, Sergio. - Cris Nasta y familia lo despiden con mucha pena. Paz a su alma.
✝ PUSTILNICK COLOMBRES, Sergio, q.e.p.d. - Roberto Condomí Alcorta y Jorge Pegoraro junto a sus respectivas familias despiden a su querido amigo con muchísima tristeza y acompañan a Sergio, María y Nicolás con el cariño de siempre.
✝ PUSTILNICK COLOMBRES, Sergio, q.e.p.d. - David Obarrio, Ricardo Galarce, Santiago Velarde y Juan M. Olivera despiden a su querido amigo, abrazan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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