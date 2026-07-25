LA NACION

RADOVICH, Jorge Marcelo,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RADOVICH, Jorge Marcelo, q.e.p.d. - Con enorme pesar, la Asociación Argentina de Derecho Marítimo despide a su querido vicepresidente primero, Dr. Jorge Marcelo Radovich, con gran respeto por su destacada trayectoria profesional y un enorme cariño personal. Acompañamos a su esposa, hijos, familiares, amigos y colaboradores en este momento tan triste. Lamentamos profundamente su deceso que deja un vacío enorme.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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