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RADOVICH, Jorge Marcelo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RADOVICH, Jorge Marcelo, q.e.p.d. - Con enorme pesar, la Asociación Argentina de Derecho Marítimo despide a su querido vicepresidente primero, Dr. Jorge Marcelo Radovich, con gran respeto por su destacada trayectoria profesional y un enorme cariño personal. Acompañamos a su esposa, hijos, familiares, amigos y colaboradores en este momento tan triste. Lamentamos profundamente su deceso que deja un vacío enorme.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION