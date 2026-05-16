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RAMOS VARELA, Amparo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAMOS VARELA, Amparo, q.e.p.d., 13-5-2026. - Parito, aún no dimensiono el vacío que dejas en mi vida. Sí dimensiono lo que somos: hermanas, la que la vida no me dió. Gracias por todo. Te adoro, besos y mimos en el alma de Santi, Iván y Victoria, Tobias y Jaz. Hermana, madrina y tía por siempre. Marie France Marque de Ballester.

RAMOS VARELA, Amparo, q.e.p.d., 13-5-2026. - Amparito, tus amigas del alma, las más antiguas, te decimos hasta luego. Gracias por todo lo compartido a lo largo de la vida. Gracias por tu amistad y apoyo incondicional. Con amor y una sonrisa te llevamos en nuestros corazones. Que estés en paz y feliz. Nosotras, tu Aquelarre: Araceli La Rosa Pedernera, Mate Clerici, Mónica Ballester y Marie France Marque de Ballester. ¡Hasta siempre Amparito, te queremos!

Avisos fúnebres
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