LA NACION

REGO, Antonio Ernesto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

REGO, Antonio Ernesto, q.e.p.d. - Su hija Jimena (a.) y su nieto Petter participan con profundo dolor de su partida y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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