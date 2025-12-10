SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† REINOSO, Julio Alberto, Arq., q.e.p.d., murió el 8-12-2025. - Adiós amigo del alma. Nos encontraremos en el próximo Ave María. Marta y Miguel Ángel Fernández de Bobadilla y familia.

† REINOSO, Julio Alberto, Arq., q.e.p.d., murió el 8-12-2025. - Sus amigos de la promoción XV del Liceo Militar Gral. San Martín despiden a un estoico caballero, un verdadero jinete de la vida, animoso y eterno colaborador, que saltó su última valla de la mano de la Virgen.

Avisos fúnebres

