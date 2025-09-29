REYNOLDS, Paul
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Marie Jeanne Reynolds y familia despiden con cariño a Paul, agradeciendo su sentido del humor y generosidad.
† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Despedimos a un amigo, un jefe y un tipazo. Nicolás Rivas Molina y familia abrazan a María y a los chicos en este doloroso momento.
† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Charlie Furlong, su hijo Caio Furlong y Anita Bell acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.
† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Mary W. de Furlong y sus hijos Charlie, Maggie Reynolds y Martin, May y Martín Torino lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Tu hermana Maggie y Martin Furlong y sus hijos, Olivia y Mache, Fiona y Alito, Frances y Facu y Delfin te vamos a extrañar mucho.
