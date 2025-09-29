LA NACION

REYNOLDS, Paul

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Marie Jeanne Reynolds y familia despiden con cariño a Paul, agradeciendo su sentido del humor y generosidad.

REYNOLDS, Paul, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Despedimos a un amigo, un jefe y un tipazo. Nicolás Rivas Molina y familia abrazan a María y a los chicos en este doloroso momento.

REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Charlie Furlong, su hijo Caio Furlong y Anita Bell acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Mary W. de Furlong y sus hijos Charlie, Maggie Reynolds y Martin, May y Martín Torino lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Tu hermana Maggie y Martin Furlong y sus hijos, Olivia y Mache, Fiona y Alito, Frances y Facu y Delfin te vamos a extrañar mucho.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas, políticas y una investigación judicial
    3

    El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial

  4. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    4

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

Cargando banners ...