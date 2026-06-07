Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 14° en la accidentada carrera de Mónaco y Kimi Antonelli marcó un dominio total

Rápido, intocable, perfecto, eso fue hoy Andrea Kimi Antonelli, ganador de su quinta carrera consecutiva de Fórmula 1, este año escapándose en el campeonato a 66 puntos sobre el segundo, Lewis Hamilton, y a 68 de su compañero de equipo, George Russell.

Después de la pole obtenida y en cuanto el Red Bull de Max Verstappen, segundo el sábado, abandonó apenas dada la señal de largada, nadie podía discutirle a un pibe que adquiere carrera a carrera más estatura de campeón.

Ferrari no podía ni acercarse. Aunque Lewis Hamilton iba a acabar segundo, Charles Leclerc iba a estrellarse en la curva Anthony Noghes debido al pavimento nuevo que se estaba desgranando en la 60ª vuelta. Incluso el campeón, Lando Norris (McLaren), iba a abandonar mientras su compañero, Oscar Piastri, terminaba muy lejos, cuarto, detrás del Red Bull de Isack Hadjar.

El italiano Kimi Antonelli celebra el triunfo en Mónaco; el piloto de Mercedes se escapa en la cima del campeonato Fatima Shbair - AP

Durante la apacible mañana monegasca dominguera nadie imaginaba el pandemónium que se iba a organizar a partir de la 60ª vuelta de la carrera. El enorme crucero que había estado en solitario dentro del puerto tenía ahora la compañía de otros dos. Pero a menos de un kilómetro, haciendo un arco por fuera de la boca del puerto ya habían fondeado otras tres naves enormes, cada una con capacidad para más de 2000 a 3000 pasajeros. De escolta tenían no menos de otros 40 yates, anclados al azar.

En las terrazas de la recova comercial junto al muelle donde se sitúan los hospitalities de los equipos se disponían a almorzar periodistas e invitados VIPS. A más de uno que descuidó algunos segundos su plato con foie gras u omelette las gaviotas, raudas, le birlaron el alimento.

Desde los yates anclados junto a ese muelle “de competición” llegaba el sonido de una estridente canción pop, “Shape of you” de Ed Sheeran.

A las 14.10 la actividad era plena en los garajes de Alpine. Los ocho mecánicos de Franco revisaban el fondo del A526, muy sensible a las vibraciones y los pianitos. Es un componente que se debe cuidar mejor que la piel de un bebé. Si se resquebraja el carbono, el que llora es el piloto.

En esos momentos llegó Luca De Meo, que era el ejecutivo máximo de Renault y de Alpine, y, ahora, super jefe en Gucci, que dará nombre al equipo a partir de 2027.

Luca entró hasta el fondo del box. Los mecánicos lo recibieron con cordialidad y Colapinto se acercó. Se abrazaron. No era para menos con su antiguo jefe. Era hora de que los coches salieran a la pista. Frente al pit lane, las tribunas estaban llenas. Y los yates igual, de bote en bote…

Carlos Sainz, de Williams, y Franco Colapinto, de Alpine, que se disculpó por el accidente durante la carrera de Mónaco

En la carrera, no solo iban a abandonar siete pilotos, algo muy poco usual sino que, además, iba a aplicarse una verdadera colección de sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane debido a que los pilotos se confundían sobre que raya demarcatoria utilizar para activar su limitador de velocidad. Esto introdujo aún más incertidumbre en la clasificación y uno de los más afectados fue Pierre Gasly, compañero de Colapinto al que recargaron con 10 segundos. En un momento, Pierre había aspirado al podio debido a la secuencia de incidentes, pero la sanción lo relegó al séptimo puesto final -pese a que le francés se pasó festejando un rato largo, ya que nadie le avisó por radio de la penalización-. Además, Franco era sancionado con 5 segundos por el mismo motivo, pero eso no iba a determinar su resultado final. Alpine comunicaba al terminar la jornada que iba solicitar revisión de estas penas a la FIA.

Avanzando la competencia, todos los participantes marchaban en la fila india habitual de Mónaco hasta que en la 66ª vuelta se relanzó la carrera tras el safety car que había propiciado el accidente de Lance Stroll y en el giro siguiente se accidentaba en el mismo lugar Charles Leclerc. Bandera roja. Esta vez. Cuando el pelotón se alineó en la calle de boxes, Franco estaba más o menos donde debía estar: 13º.

¿Qué pasó con la estrategia?

Sin embargo podría haberse situado mejor a esas alturas de no ser por una estrategia, como mínimo, discutible de su equipo. Lo hicieron parar en la 37ª vuelta para montar neumáticos duros. Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas), que habían arrancado detrás de él quedaron en la pista. Cedió Franco así varios puestos.

En Mónaco, la posición de pista vale mucho más que un juego de neumáticos nuevo o un coche que es más rápido. Si viene de atrás alcanzará pero no podrá adelantar. Y efectivamente, Franco recuperó tiempo, pero no posiciones. Llegó a espalda de Ocon, que ya había parado. Por estrategia de Williams, Alex Albon había dejado pasar a Carlos Sainz y estaba conteniendo a pelotón. En un pañuelo marchaban Arvid Lindblad, Hulkenberg, Ocon y el argentino. La lenta marcha del grupo permitió que Fernando Alonso (Aston Martin) y Sergio Pérez se situaran muy cerca a espaldas de Franco.

Con la vigencia del safety car propiciado por el accidente de Stroll, los que no habían parado pasaron por boxes, menos Lindblad, que se quedaba así cerca de Liam Lawson, octavo, con el otro Racing Bulls. Hamilton y Piastri, recargados con cinco segundos cumplieron su sanción en boxes, pero no Russell, Gasly y Colapinto. Russell iba a ser sancionado con un “pase por boxes” (drive through) e iba a acabar en la 13ª posición (12ª tras la sanción aplicada da Sergio Pérez).

Franco Colapinto, en acción, durante el Gran Premio de Mónaco, donde otra vez el equipo Alpine quedó en el centro de la escena por la estrategia con sus pilotos Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Hubo que esperar 40 minutos para largar por segunda vez. Restaban nueve vueltas. En la primera, saliendo de la curva más lenta, la del hotel Loewes, Nico Hulkenberg (Audi) lo tocó a Carlos Sainz (Williams), que rozó el muro. Unos metros más allá, abierto y lento, Carlos se cerró para girar hacia el túnel. Colapinto había visto el hueco por el interior. El Alpine tocó levemente al Williams y Sainz hizo un trompo. Colapinto caía a la 15ª posición en la pista al final, que se iba a transformar en la 14ª debido a una sanción de 120 segundos al mexicano Sergio Pérez. El piloto de Cadillac se alineó mal en ambas largadas.

La versión de Franco

En la zona mixta, Franco explicaba así su carrera: “En general, creo que fue una carrera dura, bastante frustrante, porque me encontré con Williams y perdí el ritmo. Atrapado detrás del Williams, iba muy lento. Después de varias vueltas paré. En general, creo que fue una carrera frustrante, aunque por supuesto estoy contento con el resultado. Realmente quiero aprovechar al máximo las nuevas oportunidades”.

Las palabras de Colapinto avanzaron: “Hoy fue bastante frustrante el relanzamiento, Fernando me presionó con mucha fuerza. Carlos iba lento y se retiró. Las últimas dos vueltas fueron un poco caóticas y, simplemente, no valió la pena. No valió la pena lo que pasó hoy”..

Sobre el estado del asfalto declaró: “ Parecía estar deteriorándose desde el principio. La última curva era bastante complicada, fue un poco difícil de gestionar.”

-¿Que te pareció la estrategia de Williams de parara al pelotón?

-Son las tácticas de Williams; obviamente les funcionaron el año pasado y las han vuelto a usar este año. No sé, quizás si es algo evidente, los comisarios podrían echarle un vistazo o algo así. Para nosotros es muy aburrido: todos paramos y en cuatro vueltas lo alcanzo de nuevo.

Largó 14°, acabó 15°. Hizo lo que pudo con una estrategia del equipo poco apta para las realidades del circuito. De haber clasificado más cerca de Pierre Gasly otra podría haber sido su suerte. A la siguiente carrera, en un circuito que conoce bien, Montmeló, debería sentirse más cómodo y volver a lo que había demostrado en Miami y Canadá.