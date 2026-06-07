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RIBAS PALAU, Rogelio Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RIBAS PALAU, Rogelio Luis, falleció el 6-6-2026. - Después de más de dos meses en los que nos iluminó con su ejemplo de fortaleza y nos unió con su amor, su humor y su entereza aún en los momentos más difíciles, partió ayer al encuentro de Dios. Tus hermanos Jorge, Armando, Marcos y Alejandro, junto a sus hijos e hijas invitan a familiares y amigos a despedirlo hoy, de 10 a 12, en la sala Jacarandá, Jardín de Paz, ruta Panamericana, kilómetro 32,500. Responso, 12hs.

RIBAS PALAU, Rogelio Luis, q.e.p.d., falleció el 6-6-2026. - Sus primos Rojas Silveyra Palau, Palau Ramallo, Palau Paz y Palau Black, con hijos y nietos lo despedimos con mucho cariño y acompañamos a nuestros primos Ribas Palau en este momento de dolor e invitamos a familiares y amigos a despedirlo hoy, a las 10, en el cementerio Jardín de Paz.

Avisos fúnebres
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