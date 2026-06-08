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RIBAS PALAU, Rogelio Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RIBAS PALAU, Rogelio Luis, falleció el 6-6-2026. - Nacho, Mili, Luisa y Félix Frías acompañamos a nuestros primos queridos de toda la vida Jorge, Pato, Marcos y Ale Ribas en este momento tan doloroso por la partida de nuestro querido primo Roge, rezando una oración por él. A la distancia un abrazo y cariños a todos los Ribas Palau.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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