SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RIBAS PALAU, Rogelio Luis, falleció el 6-6-2026. - Nacho, Mili, Luisa y Félix Frías acompañamos a nuestros primos queridos de toda la vida Jorge, Pato, Marcos y Ale Ribas en este momento tan doloroso por la partida de nuestro querido primo Roge, rezando una oración por él. A la distancia un abrazo y cariños a todos los Ribas Palau.

Avisos fúnebres

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