Franco Colapinto se disculpó tras criticar a España a raíz de la final del Mundial contra Argentina

A Franco Colapinto le jugó una mala pasada la pasión por el fútbol que predomina en su tierra y el argentino terminó pidiendo perdón. En el contexto de una final de Mundial, la frustración por ver caer a la selección le dejó una frustración que expresó en una entrevista y por la que se disculpó.

En la conferencia de prensa que antecedió al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, que se desarrolla este fin de semana, el pilarense dialogó con los medios junto a dos españoles: Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams. Pocos días después de la definición de la Copa del Mundo, que España conquistó en Nueva Jersey.

Colapinto entre dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, en la conferencia de prensa del jueves en Hungaroring; el argentino tiene buen vínculo con ambos pilotos ibéricos.

Colapinto apareció algo cabizbajo, entre sonrisas del asturiano y el madrileño. Pero felicitó a sus colegas y repitió que tenía orgullo por ser argentino. Sin embargo, en otro momento se quejó de los españoles en general en cuanto a fútbol. En una entrevista más distendida con ESPN descargó lo que pareció haber estado guardando.

“Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente... Ahora, de repente, se ponen la camiseta cuando ganan; no se la ponen antes. Es una vergüenza”, disparó, con la frescura espontánea de su juventud. “No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y, encima, no les prendía el fuego”, añadió, con la manera de hablar de un hincha de fútbol.

Colapinto se mostró fanático de la selección argentina en el contexto del Gran Premio de Bélgica, el mismo domingo de la final que la Argentina perdió contra España luego de la carrera. @F1

Sus palabras llegaron a España y repercutieron en el país campeón del mundo. Por eso, este sábado aprovechó un evento con los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, para retractarse.

El heptacampeón de Fórmula 1 inició con fútbol la charla y así le dio pie a las disculpas. “¿Estás deprimido por el partido? Está bien. Estamos aquí para vos, amigo”, le dijo Hamilton. Y Colapinto aprovechó para la autocrítica: “Mis entrevistas este fin de semana no han estado bien. Los españoles me están odiando. Así que te amo, España. Y perdón por mis comentarios”, reconoció el piloto de Alpine.

Franco largará en el puesto 13 este domingo en Hungaroring, donde aspirará a sumar puntos para añadir a los 19 que tiene en la temporada. ap - AP

No obstante, Franco no pudo con su genio: “Pero ustedes necesitan mejorar las canciones. Son aburridas”, expresó, entre simpático y provocador. Este domingo, el pilarense partirá 13º en la carrera en Hungaroring, con la idea de que la bronca futbolística dé paso a una cosecha de puntos en Fórmula 1.