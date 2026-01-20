LA NACION

RIGLOS, María Carmen

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Angélica Riglos de Gowland y sus hijos despiden a su prima con gran tristeza y acompañan a Dominique y a su querida gran familia con oraciones y el cariño de siempre.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Todos los que trabajamos en la Obra Casa de la Misericordia, despedimos con tristeza a María Carmen, quien fue presidente por muchos años. Acompañamos a su familia y rezamos por ella.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen, q.e.p.d. - Jorge y Raquel Lavalle Cobo abrazan con todo cariño a Dominique, hijos, nietos y bisnietos, y ruegan oraciones en su memoria.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Pussy Esteves y sus hijos despiden a María Carmen y acompañan a toda su familia con mucho cariño.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen. - Sara C. C. de Ferrer Reyes e hijos despiden a su amiga y acompañan con cariño a Dominique y familia.

RIGLOS de TORRALVA, María Carmen, q.e.p.d. - Agustina Dodero y sus hijos Tati y Milo Torralva despiden a Mima con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
