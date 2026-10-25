SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RITTER, Isabella (Putzi); GARCÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Monika Ritter junto a mi marido Juan Cernadas y nuestros hijos Mariana, Lola, Juan Diego, Rocío y sus familias despido con infinito dolor a mi querida prima del alma Putzi y a su marido Guillermo, sabiendo que ya están en brazos de María, cuidándonos desde el cielo.

✝ RITTER, Isabella (Putzi); GARCÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Toda su gran familia, los Cernadas y los Ritter de Argentina, Alemania, Bélgica, España y Estados Unidos despedimos a Putzi y a Guillermo y abrazamos con todo nuestro amor a Lucila, Marina y a Nicolás.

Avisos fúnebres

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