LA NACION

ROBIN, María Delfino de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROBIN, María Delfino de, q.e.p.d. - Rubén y Adriana Asorey y sus hijos Leandro, Napa y Vicky participan con dolor de la partida de María y acompañan a sus hijos en este momento doloroso.

ROBIN, María Delfino de, q.e.p.d. - Martín y Josefina Lanusse de Durand, Martín y Soledad, Fina y Federico, Nicolás y Nina, Agustín y Teruca, Juan y Bárbara abrazan a los Robin y Aufiero con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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