SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROBIN, María Delfino de. - Susana M. Besio despide a su querida amiga con mucho cariño.

✝ ROBIN, María Delfino de, q.e.p.d. - Mathias Oleskow y Florencia Martinez Zuviría de Oleskow acompañan a Fede, Julieta y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ ROBIN, María Delfino de, q.e.p.d. - Alejandro y Patricia Rawson Paz de Coussio, y sus hijos acompañan a Martín, Mai, Cati y Tomi con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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