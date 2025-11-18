SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROBOLINI, Diego, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Todo el equipo de Think Solutions Group lamenta el fallecimiento de Diego Robolini y acompaña con profundo pesar a su familia y seres queridos. Honramos su trayectoria y el legado profesional y humano que deja.

