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RODRIGUEZ FOX, Mónica M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RODRIGUEZ FOX, Mónica M. q.e.p.d. - Sus hijos, nietos, bisnietos, sobrina, nueras, Mariana y Pini participan su fallecimiento y ruegan una oración por su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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