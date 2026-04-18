SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ, Julio, 27-5-40 - 17-4-2026. - Grupo Proa, Cámara Empresaria Autopartista, con profundo dolor, despide al Sr. Julio Rodríguez, socio fundador de nuestra institución. Julio fue un pilar esencial para el sector y un incansable promotor de la industria argentina. Su trayectoria estuvo marcada por la visión, el compromiso y una vocación de servicio ejemplar. Más allá de su labor profesional, lo extrañaremos por su gran corazón y su lucha permanente por los ideales que compartimos. Acompañamos a su familia en este momento de tristeza y elevamos nuestras oraciones por su paz eterna. ¡Hasta siempre Querido Julio!

✝ RODRÍGUEZ, Julio, q.e.p.d. - Lamentamos profundamente el fallecimiento de Julio Rodríguez, una persona de fuertes convicciones, tenaz y de gran amistad. Nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas. Dante Sica y Mariana Camino.

✝ RODRÍGUEZ, Julio, q.e.p.d., falleció el 17-4-2026. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido amigo Julio y acompañamos en el sentimiento a sus hijos y nietos. Familia Cordero.

Avisos fúnebres

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