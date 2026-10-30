SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ, Víctor, q.e.p.d., falleció el 29-10-2026. - Horacio Vitale y María Rosa, Víctor Záchera y Alicia, Guillermo Montaner y Bibiana, Andrés Fiorillo y Elizabeth, Horacio Carioni y Genie participan su fallecimiento y acompañan a Juan Manuel y Verónica, Ana María , Santiago y Pilar con sus oraciones.

✝ RODRÍGUEZ, Víctor, q.e.p.d. - falleció el 29-10-2026. - Los socios, asociados y el personal del estudio Rodríguez, Záchera y Asociados despiden con profunda tristeza a su socio mentor y ruegan una oración en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ, Víctor, q.e.p.d. - Toyota Compañía Financiera acompaña a la familia Rodríguez y a todo el personal del Concesionario Toyota CATRIEL MAPU, por la pérdida del Sr. Victor Rodríguez. Le expresamos, a todos ellos, nuestro más sentido pésame en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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