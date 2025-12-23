SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROSSELLO, Melchor, q.e.p.d., falleció el 20-12-2025. - El Consorcio Alberdi 682 lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Sr. Rossello Melchor, vecino y miembro apreciado de su comunidad. Acompañamos con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, y expresamos nuestras más sentidas condolencias. Su presencia en el edificio será recordada con afecto y respeto.



