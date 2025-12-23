LA NACION

ROSSELLO, Melchor

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROSSELLO, Melchor, q.e.p.d., falleció el 20-12-2025. - El Consorcio Alberdi 682 lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Sr. Rossello Melchor, vecino y miembro apreciado de su comunidad. Acompañamos con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, y expresamos nuestras más sentidas condolencias. Su presencia en el edificio será recordada con afecto y respeto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros
    1

    Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros

  2. La Justicia porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
    2

    Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición

  3. Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud
    3

    Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud: qué dice el comunicado

  4. La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para Rafael Grossi
    4

    La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU

Cargando banners ...