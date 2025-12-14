SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROSTECKI, María, q.e.p.d., falleció el 12-12-2025. - Tus hijos Beatriz y Julián, tus hijos políticos Lali y Pablo y tus nietas Michelle, Lucía, Candela y Melina, te extrañaremos y recordaremos con amor a nuestra mamá y querida Beli.

Avisos fúnebres

