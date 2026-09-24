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ROYO, Miguel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROYO, Miguel, q.e.p.d. - Alejandro y Mercedes Pellet Lastra e hijos despiden al querido Miguel y acompañan a todos los Royo Urdapilleta con cariño.
✝ ROYO, Miguel. - Anselmo y Kitty Barcia (as.) y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan con todo cariño a Mariaca e hijos. Miguel, te vamos a extrañar.
✝ ROYO, Miguel, q.e.p.d. - Patricia y Alberto Alberici junto a sus hijas, yernos y nietos acompañan a Mariaca, Fran y a toda su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria. Siempre lo recordaremos con su franca sonrisa y su gran simpatía.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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