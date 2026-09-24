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LA NACION

ROYO PÉREZ, Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROYO PÉREZ, Miguel. - Tu mujer Mariaca Urdapilleta, tus hijos María y Juan Molina, Belén y Martín Ferreyra, Sofía e Ignacio Mackinlay, Victoria y Diego de Ezcurra, Francisco y Verónica Alberici, tus nietos Iván, Sebas y Belu, Echu y Lucas Molina, María, Pedro, Santi y Tomy Ferreyra, Benja, Jero, Teo y Fati Mackinlay, Lulú, Piu, Rochi y Bauti de Ezcurra, Mateo y Feli Royo, te vamos a extrañar Tata. Te despedimos con mucho amor hoy, a las 12.30, en el Memorial.

ROYO PEREZ, Miguel, q.e.p.d., 23-9-2026. - El consorcio Quintana despide con mucho dolor a su vecino y amigo y acompaña a la familia con una oración.

ROYO PÉREZ, Miguel. - Aurora y Enrique Donati y sus hijos Ignacio y Maggie, Marína y Facundo, Federico e Inés acompañan a Mariaca y a toda la familia con mucho cariño. Lo vamos a extrañar.

ROYO PÉREZ, Miguel, q.e.p.d. - María Silvia y Alberto Bellucci despiden con mucha tristeza a su querido amigo y acompañan a Mariaca, hijos y nietos en su dolor.

ROYO PÉREZ, Miguel, q.e.p.d. - Susy y Pepe Dávalos y sus hijos despiden con amor y tristeza a su querido amigo Miguel y acompañan a Mariaca y a toda la familia Royo con el cariño de siempre. Hoy estás gozando de Dios en el cielo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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