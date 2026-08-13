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ROZENWURCEL, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROZENWURCEL, Guillermo. - Los integrantes del Club Político Argentino despedimos con pesar a Willy, un muy querido y valioso socio y amigo, cofundador de nuestro club, economista, docente, autor y funcionario ejemplar. Abrazamos de corazón a su familia y sus seres queridos.

Avisos fúnebres
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