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RUGILO, Sergio C.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RUGILO, Sergio C., q.e.p.d., falleció el 24-7-2026. - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su honorable consejo participan con profundo pesar el fallecimiento del querido consejero y digno socio vitalicio de esta institución y acompañan a sus familiares en su dolor.

RUGILO, Sergio C., q.e.p.d., falleció el 24-7-2026. - Adelmo y Alicia Gabbi participan con gran dolor su fallecimiento y hacen llegar sus sentidas condolencias a su familia en este momento de inmensa tristeza, rogando una oración en su eterna memoria.

RUGILO, Sergio C., q.e.p.d., falleció el 24-7-2026. - Sus compañeros operadores bursátiles acompañan de corazón a la familia de Sergio en este doloroso momento. Siempre recordaremos a Viruta como un gran amigo y un compañero entrañable.

Avisos fúnebres
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