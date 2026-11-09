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RUIZ LUQUE DE RIGLOS, Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Country Club Los Cerrillos de Pilar SA participa el fallecimiento de su socia y amiga Teresa y acompaña a Sebastián, Pablo, Gonzalo, sus nueras y sus nietos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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