SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Country Club Los Cerrillos de Pilar SA participa el fallecimiento de su socia y amiga Teresa y acompaña a Sebastián, Pablo, Gonzalo, sus nueras y sus nietos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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