El hincha de Rosario Central que pasó de viral por un festejo fallido a lanzar amenazas en redes sociales

Lo que empezó como una escena de euforia en el Gigante de Arroyito terminó transformándose en uno de los episodios más viralizados del cierre del Torneo Anual. Eric Grennon, hincha de Rosario Central, irrumpió en el campo de juego y gritó “somos bicampeones” cuando todavía no estaba definido el desenlace de la pelea por el título doméstico. El Canalla le había ganado 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y parecía que se quedaba con el certamen que premia al mejor del año. Minutos más tarde, la realidad sería muy distinta: Boca derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en la última jugada, con el gol de Enner Valencia, y se quedó con el campeonato.

La confusión se produjo durante una definición que involucraba en simultáneo a Central, Boca y Argentinos Juniors. En Arroyito comenzó a circular la versión de que al equipo xeneize le habían anulado el gol del triunfo o que Defensa y Justicia había alcanzado el empate. La información, que resultó ser falsa, desató la invasión de hinchas al campo de juego y una celebración que duró apenas unos minutos.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras!



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Cuando se confirmó el resultado definitivo, el ambiente pasó de la fiesta a la desilusión. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consagró campeón y dejó a Central sin premio por apenas un punto de diferencia. En el césped, referentes como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María reflejaron la frustración por una definición que se escapó en el último instante.

La imagen de Grennon celebrando un campeonato inexistente se viralizó rápidamente y dio origen a una catarata de memes y burlas. El hincha, sin embargo, decidió responder y elevó el tono del episodio con publicaciones y mensajes privados que pronto comenzaron a circular por distintas plataformas.

Las amenazas del hincha Eric Grennon en las redes

En una de sus historias de Instagram escribió: “Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta me escribe y lo busco”. También aseguró que quienes le enviaban solicitudes de seguimiento “iban a cobrar uno por uno”.

La situación escaló todavía más con mensajes atribuidos al hincha en WhatsApp. Entre ellos aparecieron frases como: “Paysandú y Mazza. El que se la aguanta lo espero mano a mano, uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo” y “Vengan de a uno, putos. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno”. Las capturas de pantalla se difundieron rápidamente a pesar de que sus perfiles estaban configurados como privados.

Otra serie de mensajes violentos del hincha de Central Eric Grennon

Lo que inicialmente parecía destinado a quedar como una anécdota curiosa de una definición apasionante terminó convirtiéndose en un caso que excedió el ámbito deportivo. Las amenazas generaron preocupación y reabrieron el debate sobre los límites del fanatismo, la exposición en redes sociales y la facilidad con la que un episodio viral puede derivar en situaciones de violencia verbal y posibles consecuencias judiciales.

“Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente”, admitió Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, en la conferencia post encuentro. De todas maneras, el Canalla tuvo mucho más que un premio consuelo: se aseguró su participación de manera directa en la Copa Libertadores, sin pasar por el repechaje. También, gracias a la pésima tarde de Argentinos Juniors, que perdió 2 a 0 con Huracán en La Paternal y sufrió la expulsión del lateral derecho Paredes.