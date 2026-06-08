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SABÁ, Leopoldo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SABÁ, Leopoldo, Z.L. - Despedimos con mucha tristeza a Leo y abrazamos a sus queridos hijos Kathie, Pablo, Laura, Jackie y Eric y a toda su familia. Judy, Edu, Vale y Diego Materyn.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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