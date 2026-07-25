Milei necesita ganar antes de ganar

Los 40 días de euforia colectiva que proporcionó el Mundial de fútbol le permitieron a la administración libertaria darse un nuevo orden. Se sacó el lastre de Manuel Adorni, armó un esquema tradicional de negociación política, recalibró su agenda de reformas y afinó el escudo financiero con el que aspira a despejar síntomas de angustia en el año electoral. Es en muchos sentidos un gobierno distinto pero que arrastra un trauma precedente: los éxitos de la estabilidad conviven con una actividad planchada, de bolsillos flacos.

La ansiedad ronda a Javier Milei. El Presidente necesita ganar antes de ganar. El mayor riesgo al que se enfrenta su programa es que cambien las expectativas electorales y se cristalice la incógnita sobre si la Argentina volverá a cambiar la orientación de sus políticas económicas.

Julio no termina exactamente como Milei había calculado. Era el mes en el que el índice de inflación iba a empezar con 0 y, si bien se mantiene la tendencia a la baja, ese umbral queda todavía muy lejos. Hace dos meses llegó a ilusionarse con que para esta altura el consumo iba “a volar”, a partir de un buen dato de la actividad en marzo. Pero el Indec volvió a registrar un estancamiento en abril y mayo, mientras las principales consultoras proyectan un junio también en rojo. Tampoco se siente en los salarios el impacto de la desinflación. La mora bancaria alcanza hasta el 12,8% de las familias, según el último dato oficial.

“Ya están los brotes verdes”, dijo esta semana el viceministro de Economía, José Luis Daza, antes de percatarse del historial maldito de esa frase, un lugar común previo a la crisis que llevó a la derrota a Mauricio Macri. Quiso decir que el orden macro “ya está generando las condiciones para que la gente empiece a sentir mejoras”. Es un argumento diseñado en la Casa Rosada para estos días de resaca mundialista. Menos triunfalismo y más pedidos de paciencia. Hay que alimentar otra vez la esperanza de que el tránsito por el desierto ya termina.

José Luis Daza, viceministro de Economía Ricardo Pristupluk

El vocero Adrián Ravier quiso reproducir esa idea, pero cayó en la trampa tan habitual en esta era de hablar con militantes delante de un micrófono. Tan cuidadoso que se lleva escritas las respuestas a las conferencias de prensa, esta vez se soltó. Dijo que el dólar se podía ir a 1800 pesos en los próximos dos meses y se disparó una ola de especulaciones en el mercado. ¿Están pensando en un deslizamiento del tipo de cambio en busca de un impulso para la actividad más allá del boom exportador de la energía, la minería y el agro?

Los dichos de Ravier sobre un posible dólar a $1800

Todas las usinas de información del oficialismo se activaron para desautorizar a Ravier. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como meta primordial la estabilidad cambiaria y el proceso de desinflación. Antes que la reactivación del consumo se concentra en asegurarle a Milei que habrá un colchón lo suficientemente amplio para resistir la demanda de dólares y los pagos de deuda en el año electoral.

Enfrenta un dilema. La resistencia del esquema financiero depende en gran medida de que se consolide la percepción de que el libertario llegará competitivo a 2027 y que su continuidad sigue siendo el escenario más probable. Por eso, Caputo dejó de hablar del “riesgo kuka” por mucho que al oficialismo le sirva revivir la idea de la polarización extrema.

Luis Caputo, en La Rural Ricardo Pristupluk

La duda está instalada, de todos modos. Lo reflejan los números de la inversión, que cae desde hace cuatro trimestres, y la salida de dólares por compras de particulares y turismo, unos 2000 millones cada mes desde principio de año.

El equipo económico se ilusiona con la baja del riesgo país, aunque no consigue perforar los 400 puntos. En los últimos días por primera vez admitió que la salida a tomar deuda en los mercados puede ser una opción si las condiciones son favorables. Eso requeriría una caída mayor para que la tasa de préstamo no sea prohibitiva.

Milei se acerca a la etapa de su gobierno en la que las encuestas de imagen empiezan a pesar tanto en su destino como las cifras de la macroeconomía.

Los principales consultores lo ubican, con oscilaciones, en el orden del 40% de aprobación. Es un umbral positivo para un presidente en su tercer año de mandato, pero exiguo para despejar las nubes del horizonte. Su tasa de rechazo es lo suficientemente alta como para imaginar una disputa pareja en caso de que la oposición salga de la perplejidad en la que habita desde 2023.

El Índice de Confianza al Consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella marcó en julio una caída de 4,8%. La variación interanual registró una baja que no se veía desde los tiempos de la pandemia. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 16 de julio en plena fiesta de Messi, Scaloni y compañía.

Milei insiste en todas sus conversaciones con ministros, funcionarios y particulares que lo visitan en que los resultados del orden y la estabilidad van a reflejarse a tiempo en la economía familiar. Transmite un optimismo que ahora modera en su discurso público, tan propenso a la hipérbole. Empezó a aceptar el viejo consejo de que, en política, si se dice qué no se dice cuándo y viceversa.

Lo obsesiona en estos días el impulso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que en esencia pretende impedir que el Tesoro sea financiado con emisión. También le da vueltas a su proyecto de “shutdown”, que imita el mecanismo estadounidense para suspender funciones estatales no esenciales cuando se agote el presupuesto anual.

Caputo promocionó la nueva versión de la Inocencia Fiscal, después del fracaso de la ley original en la aparición de dólares guardados fuera del sistema. En el Congreso la llaman la “ley Adorni”, porque el exjefe de Gabinete se inscribió en el nuevo régimen antes de admitir que había “ahorrado en negro” durante años. Los aliados piden que se excluya a los funcionarios si quieren asegurarse los votos. Está en veremos. Para Economía es clave abrir todas las fuentes posibles de dólares para aguantar la demanda preelectoral.

El precio de la cautela

La agenda legislativa se agranda con una nueva batería de desregulaciones. Ese proyecto surgido del ministerio de Federico Sturzenegger incluía en origen un pedido de facultades especiales para actuar por decreto, como ocurrió con la primigenia Ley Bases. Se descartó después de constatar que no había margen en el Congreso para plantear algo así.

El clima político no es el mismo del verano, cuando Milei pudo imponer la reforma laboral. Los aliados miran las encuestas y se levantan el precio, frente a un gobierno que los acostumbró a un toma y daca cotidiano.

La flamante gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete modificó las formas. El diálogo con los gobernadores fluye entre profesionales de la política. La regla es la cautela ante las señales de incertidumbre. Nadie negocia en el vacío y todos leen los mismos números. La reforma electoral para eliminar las PASO sigue estancada, a la espera de que escampe.

El Gobierno firmó con el gobernador Pullaro la cesión a Santa Fe de la ruta nacional 12 Presidencia

En el Senado, Patricia Bullrich tampoco consigue destrabar la llamada ley de propiedad privada, que elimina límites para que los extranjeros compren tierras productivas.

“Los extranjeros tienen los mismos derechos que los argentinos, lo dice la Constitución”, dijo Bullrich el miércoles. Tuvo la mala suerte de que ese mismo día sectores de La Libertad Avanza (LLA) habían presentado proyectos para arancelar la universidad pública y la atención hospitalaria a inmigrantes, en respuesta a la “campaña anti-Argentina” desatada en el tramo final del Mundial.

Milei, con Flavio Bolsonaro, en San Pablo Agencia AFP - AFP

A la Casa Rosada le costó aprovechar, aunque lo intentó, el brote patriotero que se impuso después de la remontada contra Inglaterra, seguido de la angustia por la derrota ante España y las acusaciones alucinadas de racismo y otros pecados colectivos de la sociedad argentina. El nacionalismo no conjuga bien con Milei.

Se apuró a anunciar un feriado para festejar el subcampeonato sin consultar antes con la delegación, que quedó hundida en las penas y no tenía ganas de ningún homenaje después de perder. El Presidente giró después su narrativa al territorio seguro de la batalla cultural. “El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-Argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi”, escribió el ideólogo Agustín Laje, a quien Milei alentó desde las redes sociales. La diputada Lilia Lemoine añadió que la campaña, en realidad, fue “anti-Occidente”: una reacción de la izquierda global para dejar mal parado al gobierno libertario.

El rival deseado

La línea argumental no prendió y desde la Casa Rosada se desactivó el victimismo futbolero antes del fin de semana.

Acusar al kirchnerismo funciona como un acto reflejo en el organismo libertario. La polarización sobrevive como el escenario deseado por Milei de cara a la reelección. Le resultó muy rentable en el balotaje de 2023 y también en las legislativas del año pasado. El protagonismo de rivales vinculados a los gobiernos de Cristina Kirchner limita, a juicio de los armadores oficialistas, la posibilidad de que surjan propuestas alternativas en el centroderecha, desde Macri a la propia Bullrich o los nuevos outsiders que olfatean el terreno.

Kicillof anunció en Tapalqué su respaldo a la reelección indefinida de intendentes bonaerenses NICOLAS ABOAF

Axel Kicillof es el enemigo deseado y el contendiente con el que lo cotejan los encuestadores. El gobernador acaba de dar un paso relevante al proclamar su apoyo a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. Un guiño bien de “la casta” en medio de las dificultades para procesar su pelea con los Kirchner (madre e hijo) y la falta de apoyos visibles en el peronismo del interior.

Milei se tienta con un arma de doble filo. Un mano a mano con Kicillof puede alimentar la sospecha del péndulo. Si el cambio de rumbo económico se percibiera como posible, el colchón de dólares de Caputo se vería sometido a un estrés muy desafiante.

Por eso la velocidad de la reactivación resulta definitoria. Milei sacrificó en el altar de Adorni la épica de la lucha contra los privilegios. Hoy pasó de antisistema a administrador del sistema. La estadía en el poder erosiona por naturaleza la representación del enojo. Si el orden macroeconómico no llega de manera palpable a la calle, puede quedar aferrado a una versión reducida de sí mismo. Ser apenas una expresión de repudio a lo que estaba antes.