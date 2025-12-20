1
SABBAG, Isaac (Pocho)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SABBAG, Isaac (Pocho). - Lo vamos a extrañar mucho. Acompañamos a Yoyi, Fabián y nietos con enorme cariño. Roberto, Ester Suaya y familia.
✡ SABBAG, Isaac (Pocho), Z.L. - Te despedimos con mucho amor. Te vamos a extrañar. Acompañamos a nuestra amada Yoyi y a Fabián y a los chicos con mucho amor. Silvia y Máximo Sabbag.
✡ SABBAG, Isaac (Pocho), Z.L. - Despedimos con mucho dolor a nuestro querido tío Pocho. Lo vamos a extrañar muchísimo. Acompañamos a la tía Yoyi y a Fabián, Lucas y Martina con mucho amor. Pablo, Mati, Nati y Luciana Sabbag y familias.
