SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SABBAG, Isaac (Pocho), Z.L., Despedimos con profundo pesar al querido Pocho y rezamos una oración en su memoria. Andrés Meta y Flia.

✡ SABBAG, Isaac (Pocho), Z.L., Te despido con mucha tristeza pero también con mucho cariño, recordando los buenos momentos que compartimos juntos, mi querido amigo. Acompaño a tu familia y seres queridos en su dolor y ruego una oración en tu bendita memoria. Chippy Meta y Flia.

