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SABORIDO, Eduardo Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SABORIDO, Eduardo Luis. - Con profundo pesar despedimos a nuestro Q. H. Eduardo Luis Saborido, M. M. de la R. L. N.° 444 Mediodía en Punto, del Or. de Buenos Aires, bajo los auspicios de la G. L. A. de L. L. y AA. MM., quien el 27 de octubre de 2026 emprendió su viaje hacia el Or. Eterno. Que el G. A. D. U. lo reciba en la luz eterna y que su recuerdo permanezca como piedra viva en el templo de nuestra fraternidad. Las herramientas descansan, pero la obra perdura. Que su columna, hoy abatida en el plano terrenal, permanezca erguida en la memoria de sus H. H. S. F. U. Q. H. Eduardo Luis Saborido, que la hoja de la acacia te sea leve en el Or. Eterno.

Avisos fúnebres
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