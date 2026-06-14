SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SACKMANN BENGOLEA, Luis Enrique q.e.p.d. - Sus hijos Marcelo, Yiyo y Silvia, Pedro y Nannina y Mariana, junto a sus nietos y bisnietos, acompañan y despiden a su muy querido padre, abuelo y bisabuelo. Participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso. Su responso y entierro será hoy, en el Memorial, a las 14.

✝ SACKMANN BENGOLEA, Luis Enrique, q.e.p.d., falleció el 13-6-2026. - Los amigos y veteranos del SIC despiden con afecto al loco, rogando una oración en su memoria.

✝ SACKMANN BENGOLEA, Luis Enrique, q.e.p.d., falleció el 13-6-2026. - Los Cilley-Sackmann: Alejandro, Carlos y José y señoras recuerdan con gran cariño y afecto a su primo de gran presencia en la niñez.

Avisos fúnebres

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