SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SADE, Nicolás Néstor q.e.p.d. - Roberto y María José Sade, sus hijos Juan Pablo, Francisco y Victoria y sus nietos Benjamín, Guadalupe, Clara, Olivia, Silvestre y Justina, participan con suma tristeza el fallecimiento de Nicolás Néstor Sade, hermano y tío muy querido. Lo despediremos hoy, de 12 a 19 hs., en Casa Malabia (Malabia 1662). - LAZARO COSTA, TEL: 4812-8040

Avisos fúnebres

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