SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAEZ, Miguel Ricardo, q.e.p.d. falleció en CABA, el 7 de julio de 2026, a los 65 años. - Sus hermanos Ángeles, Mercedes y Marcelo, Manuel y Patricia, Ignacio, María de Lourdes y Manuel, Cristina y Luis, Mariano y sobrinos participan con profunda tristeza su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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