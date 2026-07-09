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SAEZ, Miguel Ricardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SAEZ, Miguel Ricardo, q.e.p.d. falleció en CABA, el 7 de julio de 2026, a los 65 años. - Sus hermanos Ángeles, Mercedes y Marcelo, Manuel y Patricia, Ignacio, María de Lourdes y Manuel, Cristina y Luis, Mariano y sobrinos participan con profunda tristeza su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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