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SALAS, Adela María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SALAS, Adela María. - El Instituto Nacional Sanmartiniano participa con dolor su fallecimiento.
✝ SALAS, Adela María q.e.p.d., Historiadora, hija, y excelente hermana. Damos gracias por tu vida y pedimos una oración por tu alma. Adela Cichero de Salas, Clara, Adolfo y Andrea Victoria, Pablo, Gladys Martínez Lago, Carolina Salas, y Martin Sapia, Sobrinos y Sobrinos nietos.Con profundo dolor nos despediremos de Adela en Malabia 1662, de 14 a 19hs. LÁZARO COSTA. Tel. 3916-1187
✝ SALAS, Adela María, q.e.p.d. - La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su distinguida académica de número y destacada profesora.
Aviso publicado en la edición impresa
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