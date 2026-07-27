1
SALES, María Luisa,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SALES de SILVA ORTIZ, María Luisa, q.e.p.d. - Su cuñada Zelmira Llerena de Silva, sus hijos Roberto y Cristina (as.), Zelmira, Miguel y Clara, María y Pablo, Inés y Manuel y sus nietos la despiden con cariño y oraciones y acompañan a su familia en estos tan tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Nadie es dueño de nadie”: divorcios después de los 60, una tendencia que crece a espaldas del qué dirán
- 3
Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid: entre el buen rendimiento y las críticas en España
- 4
Según la ciencia, la velocidad a la que se camina revela mucho sobre el funcionamiento interno del cuerpo y la mente