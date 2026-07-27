SALES, María Luisa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SALES de SILVA ORTIZ, María Luisa, q.e.p.d. - Su cuñada Zelmira Llerena de Silva, sus hijos Roberto y Cristina (as.), Zelmira, Miguel y Clara, María y Pablo, Inés y Manuel y sus nietos la despiden con cariño y oraciones y acompañan a su familia en estos tan tristes momentos.

Avisos fúnebres

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