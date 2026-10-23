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SALVADOR, Alejandro Ernesto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SALVADOR, Alejandro Ernesto q.e.p.d., falleció el 21-10-2026. - Goyo y Miriam Zidar participan de su fallecimiento, acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria. Queridísimo Negro, en más de los 60 años de amistad vivimos todo tipo de circunstancias, alegrías, tristezas, incertidumbres y muchas situaciones más. Jamás nos separamos. Gran amigo, pero sobre todo una gran persona, de buena madera, incondicional. ¡Inolvidable! ¡Abrazo interminable! Con más afecto que nunca. Tu amigo, Goyo.
Aviso publicado en la edición impresa
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