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SALVADOR, Alejandro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SALVADOR, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 21-10-2026. - Sus hijos Ángeles, Florencia, Trinidad y Martiniano; sus nietos Joaquina, Francisca, Valentino, Catalina y Federico, Sebastian Donato y Laura Codda, lo despiden con amor y un abrazo académico.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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